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У Харкові окупанти завдали удару по зоопарку, загинули тварини

На території зоопарку виникла пожежа.

У Харкові окупанти завдали удару по зоопарку, загинули тварини
У Харкові окупанти завдали удару по зоопарку
Фото: ДСНС України

Російський дрон влучив по території зоопарку. Внаслідок удару пошкоджено вольєри та постраждали тварини.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, спочатку було відомо про пошкодження вольєрів, а згодом почала надходити інформація про постраждалих тварин.

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Фото: ДСНС України

"Підтверджено влучання по зоопарку – є пошкодження вольєрів, інші подробиці з’ясовуємо", – зазначив Терехов.

Пізніше мер уточнив, що внаслідок атаки постраждали мешканці зоопарку.

Фото: ДСНС України

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони Харкова.

"Один з БпЛА влучив по території зоопарку, є загоряння. Також зафіксували падіння уламків на проїзну частину", – поінформував Синєгубов.

У ДСНС додають, що внаслідок російської атаки загинули кілька тварин. 

"Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.

Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок", – ідеться у повідомленні.

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