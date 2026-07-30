Росія вчетверте з початку великої війни порушила повітряний простір Польщі. Випадковість чи свідома провокація

«Ми були готові збити цю ракету, якби вона продовжила свій політ», – заявив прем’єр-міністр Дональд Туск . А якби ціллю стало польське місто, поблизу кордону? Наприклад, Холм чи Замосць з населенням приблизно 65 тисяч мешканців у кожному?

Поки комісія уряду Польщі з’ясовує усі обставини інциденту, остаточні висновки будуть згодом. Однак вже зараз можна констатувати: навіть попри те, що збройні сили сусідньої країни перебували у стані підвищеної боєготовності після попередження України про високу ймовірність ракетного удару, російська ракета змогла заглибилась на територію сусідньої країни на приблизно 90 км. На щастя, впала у полі, поблизу населеного пункту. Винищувач F-16, піднятий для її перехоплення, не встиг навіть ідентифікувати ціль.

У ночі 30 липня російська ракета, ймовірно Х-101, порушила повітряний простір Польщі . Це вже четвертий подібний інцидент з початку великої війни Росії проти України. І вперше – із застосуванням крилатої ракети, спорядженою бойовою частиною, яка здетонувала на польській землі.

Зеленський попереджав Туска

Напередодні, 29 липня, президент України та глава польського уряду зустрілися в Любліні і як розповів нині Дональд Туск, Володимир Зеленський поінформував його про запланований масований повітряний удар РФ по Україні. Ймовірно, й про те, що цілями росіян будуть області на заході України.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час зустрічі у Любліні.

«Президент попередив мене, що вони мають точну інформацію про те, що Росія здійснить масовану атаку на Україну», – сказав прем'єр-міністр Польщі.

Ракета над Польщею

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Уночі 30 липня, за інформацією Оперативного командування Збройних сил Польщі, «радар системи протиповітряної оборони країни зафіксував активність щонайменше десятка ракет, що діяли над західною Україною, які через напрямок свого польоту могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору».

«Я прийняв рішення про запуск чергової пари о 1:59 ночі (2:59 за Києвом), і перші винищувачі F-16 злетіли та зайняли позиції в зоні очікування», – розповів оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак.

Додатково Винищувачі F-16 з бази Ласк та МіГ-29 з Мальборка перебували в режимі очікування. У повітря підняли літак-заправник Airbus A330. Гелікоптери та системи ППО, включаючи Patriot, також були в стані підвищеної готовності, запевнив він.

«Зі звітів наших офіцерів та генералів, які не спали з минулої ночі, зрозуміло, що українські винищувачі стежили та намагалися знищити російські ракети аж до кордону з Польщею», – заявив прем’єр-міністр

Один з об'єктів знаходився найближче до кордону Республіки Польща, наблизившись на відстань приблизно 5 км о 3:29 ранку за Варшавою, перш ніж змінити напрямок і попрямувати на схід.

«О 3:40 ранку в польському повітряному просторі було виявлено невпізнаний об'єкт, що рухався на захід. Для його ідентифікації та перехоплення в цей район було направлено винищувач F-16, що перебував на чергуванні. О 3:46 ранку, перш ніж вдалося провести чітку ідентифікацію, об'єкт зник з показань радарів», – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Фото: wp.pl Маршрут російської ракети

Отож, о 3:46 ранку об'єкт зник, а його місцезнаходження було визначено поблизу міста Тарнава-Колонія, де згодом пошукова група виявила вирву від вибуху та залишки «невпізнаного об'єкта».

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Фото: eska.pl Місце падіння російської ракети

Фото: eska.pl Місце падіння ракети

Чому не збивали?

Оперативне командування Збройних сил Польщі пояснило, чому військові не збили об'єкт, який вторгся в повітряний простір Польщі: «Ми повинні керуватися правилами мирного часу, бо саме це у нас тут і є. Правила чіткі, а процедури чітко вказують, що перед будь-якою потенційною нейтралізацією необхідно ідентифікувати об’єкт, перевірити, чи він справді ворожий, і ця нейтралізація також має відбуватися в максимально безпечній зоні».

«Я постійно був напоготові, щоб віддати наказ збити цей об’єкт. Так сталося, що наш винищувач F-16 був на місці саме в момент удару, коли ракета впала на землю. Якби ракета продовжила політ, було б прийнято рішення її збити. Однак ракета впала у випадковій, безлюдній, неосвоєній місцевості, не створюючи жодної загрози для когось», – наголосив генерал Новак.

«Безпосередньої загрози не було, оскільки ракета не приземлилася в населеному пункті. Інформація чітка. Ми були готові збити її, якщо вона продовжить політ, – заявив Дональд Туск. – Поки що все вказує на те, що це російська ракета Х-101, але ми також не хочемо випереджати результати детального розслідування. Ми хочемо бути на 100% впевненими, що це була за ракета, хто її запустив і чи кратер утворився внаслідок вибуху боєголовки».

«Схоже, що попри нашу підвищену готовність, у нас просто не було часу зреагувати, – констатувало видання Rzeczpospolita. – Чому ми не використали систему Patriot? Відповідь проста – у нас її не було в тому районі. Наші батареї, найімовірніше, розміщені навколо Варшави та, можливо, Жешува. Голландці ж зі своїми вогневими підрозділами Patriot зосереджені навколо аеропорту Ясьонка. Люблін знаходиться на відстані понад 150 км від Жешува, що перевищує дальність дії системи».

Фото: EPA/UPG зенітно-ракетна системи MIM-104 Patriot у Центрі польової підготовки в Торуні, Польща, 14 жовтня 2022 року.

«У нас у цьому районі є система Patriot, озброєна ракетами, які можуть знищувати такі об’єкти, – заявив виданню «Wirtualna Polska» колишній керівник Агентства розвідки Польщі полковник Анджей Дерлатка. – Наша протиповітряна оборона спостерігала цей об’єкт, але нічого не зробила, щоб його збити».

На його думку, польські військові не зважились на збиття ворожого об'єкту, через брак повноважень і небажання політиків впроваджувати необхідні зміни.

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«Це брак рішучості, страх приймати рішення, страх наслідків. Цього не має бути, особливо в той час, коли біля Польщі війна. Біля керма мають бути люди, які прийматимуть рішення, які здатні приймати часом складні рішення, не приховуючи, а потім маскуючи свою лінь красивими словами», – додав Анджей Дерлатка.

Фото: wiadomosci.onet.pl Кратер на місці падіння ракети в селі Тарнава-Колонія

«У цьому випадку все працювало за процедурами, – заявив «Wirtualna Polska» бригадний генерал Томаш Древняк, колишній інспектор Повітряних сил Польщі. – Нагадаю, що ми перебуваємо в мирному часі, ми не закрили наш повітряний простір, і ми не можемо стріляти по всьому, що рухається. У повітряному просторі сотні рейсів. На радарі ми бачимо об’єкт, який летить зі швидкістю реактивного літака і не відповідає на наші виклики. У цьому випадку все працювало за процедурою».

«Ми перебуваємо в мирній ситуації, що створює обмеження. Навіть якщо об’єкт видно на радарі, його не можна збити без повної ідентифікації, – додав генерал Анджей Полько, колишній командир спецпідрозділу GROM, нині – експерт з національної безпеки. Він підкреслив, що ракета перебувала у повітряному просторі Польщі лише шість хвилин: «Це занадто короткий час для проведення повної процедури».

Випадковість чи провокація?

Наразі є три версії, чому російська Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі.

Перша – збій системи навігації через несправність. Друга – збій внаслідок роботи РЕБ. І третя – свідома провокація РФ проти держави НАТО.

Фото: eska.pl Уламок ракети, що впала у Польщі

Депутат польського Сейму Марцін Оцепа, колишній заступник міністра оборони, впевнений: падіння ракети в Польщі є свідомою російською провокацією.

«Якщо правда, що серія ракет вразила українську територію, і одна з них раптово змінила напрямок і летіла в наш бік протягом десяти хвилин, то немає сумнівів, що росіяни зробили це навмисно, – заявив він, додавши, що таким чином Росія могла тестувати польську систему безпеки.

Натомість Дональд Туск заявив, що «немає підстав вважати, що ціллю була Польща». Ймовірно, саме така версія в підсумку стане офіційною.

Польський прем’єр також зазначив, що безпека Польщі залежатиме від того, наскільки ефективно Україна збиватиме ракети над своєю територією: «Я знаю, що зараз, можливо, не дуже популярно говорити добре про Україну, але я це роблю, і це знання набагато важливіше. Безпека Польщі безпосередньо, безпосередньо залежить від ефективних дій українських військ, зокрема в повітрі. Якби українці мали набагато більше того, чого вони постійно просять, можливо, та ракета не потрапила б до Польщі».