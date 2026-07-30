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У Люблінському воєводстві Польщі, поблизу села Тарнава-Колонія, ймовірно, впала російська ракета. Про це повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на джерело в уряді.

За словами співрозмовника видання, «усе вказує на те, що це була російська ракета». Наразі сапери досліджують уламки.

Раніше аналітики припускали, що до польського повітряного простору могла залетіти російська Х-101. Близько 03:40 польські військові зафіксували невідомий повітряний об’єкт, який рухався на захід. Для його перехоплення підняли черговий винищувач F-16.

Однак уже о 03:46 об’єкт зник із радарів до того, як його вдалося ідентифікувати. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Для перевірки в район направили вертоліт Мі-24. Його екіпаж виявив імовірне місце падіння об’єкта на незабудованій території біля Тарнави-Колонії.

Після 05:00, приблизно за два кілометри від житлових будинків, знайшли вирву завдовжки близько 10 метрів і уламки невстановленого об’єкта. На місці працюють поліцейські контртерористичні підрозділи, Військова жандармерія та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Офіційного підтвердження походження знайденого об’єкта наразі немає.