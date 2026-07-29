Bloomberg: Іран вважає, що виснаження ресурсів стримує США від нової ескалації

Сторони не можуть досягти домовленості щодо Ормузької протоки та укласти стале перемир'я.

Війна між США та Іраном, ймовірно, триватиме ще кілька місяців, оскільки сторони не можуть досягти домовленості щодо Ормузької протоки та укласти стале перемир'я.

Про це пише Bloomberg із посиланням на посадовців США, Ірану та Європи.

За інформацією співрозмовників агентства, після зриву тимчасової мирної угоди, бойові дії знову активізувалися. Напередодні Корпус вартових ісламської революції завдав ракетного удару по американській базі в Йорданії, а США та Саудівська Аравія атакували підтримувані Іраном угруповання в Іраку.

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Попри значні військові втрати, Тегеран вважає, що здатен тривалий час витримувати американську морську блокаду. Іранське керівництво також розраховує, що президент США Дональд Трамп не піде на масштабну ескалацію через ризик різкого зростання світових цін на нафту та можливі удари Ірану по країнах Перської затоки.

За даними джерел, одним із чинників, який спонукав Трампа тимчасово призупинити авіаудари по Ірану, стало подорожчання нафти вище 100 доларів за барель.

Водночас Білий дім відкинув припущення анонімних джерел щодо мотивів президента. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що лише глава держави знає свої подальші кроки.

Співрозмовники Bloomberg також зазначають, що можливості США для посилення військової кампанії обмежують скорочення стратегічних запасів нафти та значні витрати високоточного озброєння, зокрема ракет для систем ППО.

Ключовою перепоною для миру залишається Ормузька протока. Іран наполягає на праві контролювати судноплавство через цей стратегічний маршрут і стягувати збори з танкерів та інших суден. Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу, тому Тегеран вважає контроль над нею одним із головних важелів впливу.

Попри бойові дії, США та Іран продовжують непрямі контакти через посередників. За словами джерел агентства, переговори тривають, однак найближчим часом сторони, найімовірніше, обмежаться локальними бойовими зіткненнями без повернення до масштабної війни, що спостерігалася навесні.