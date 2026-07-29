Іран найближчими тижнями отримає китайські ПЗРК

Такі портативні комплекси важливі для Тегерана, бо їх можна швидко переміщувати і використовувати малими групами.

Найближчими тижнями Іран очікує на першу партію китайських переносних зенітно-ракетних комплексів.

Країна купує до 400 таких систем, щоб відновлювати свою протиповітряну оборону під час війни зі США та Ізраїлем, повідомляє Reuters.

За інформацією джерел агенції, вартість угоди становить 60–70 мільйонів доларів. Контракт передбачає купівлю від 300 до 400 ПЗРК, зокрема, китайських моделей QW-12 та FN-16. Угоду підписали через компанію-посередника Zhongqing Baoshang International Investment з Гонконгу.

Іран прагне посилити захист після місяців бойових дій, під час яких США та Ізраїль завдавали ударів по об'єктах виробництва ракет, безпілотників і систем ППО. Військові експерти зазначають, що портативні комплекси важливі для Тегерана, адже їх можна швидко переміщувати і використовувати малими групами, що робить їх менш вразливими порівняно зі стаціонарними батареями ППО.

Поставки ПЗРК спочатку планували здійснювати повітряним шляхом з Урумчі на заході Китаю через територію Пакистану. Водночас у Пакистані заперечили свою причетність до постачання зброї, назвавши такі заяви вигаданими.