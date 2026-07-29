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​Пашинян після розмови з Путіним заявив про право Вірменії на альтернативну політику

Очільник вірменського уряду підкреслив, що його держава обрала новий шлях за підтримки власного народу.

​Пашинян після розмови з Путіним заявив про право Вірменії на альтернативну політику
Пашинян і Путін у Москві, 1 квітня 2026
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів про деталі нещодавньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої наголосив на легітимному праві своєї країни формувати альтернативи у зовнішній політиці.

За словами Пашиняна, їм вдалося досягти порозуміння щодо низки питань, передає «Європейська правда»

Очільник вірменського уряду підкреслив, що його держава обрала новий шлях за підтримки власного народу і більше не опиниться в ситуації відсутності вибору.

Пашинян також пов'язав нинішні проблеми з експортом вірменських товарів до Росії і країн ЄАЕС саме з оголошенням цієї політики альтернативи. Він зазначив, що росіяни при цьому визнають легітимність дій Вірменії.

Вірменський прем'єр додав, що його держава поки не планує оголошувати про свій вихід з ЄАЕС.

  • Перед парламентськими виборами 7 червня Росія запровадила низку заборон на вірменську продукцію. Спершу обмеження торкнулися квітів — Москва посилалася на фітосанітарні претензії. Згодом під обмеження потрапили мінеральна вода, вино, бренді, фрукти й овочі, а також риба.
  • Європейський Союз опісля оголосив, що надасть Вірменії фінансову допомогу і викупить тисячі квітів, які раніше мали відправити до Росії. 
  • Також блок готує екстрені торговельні заходи для Вірменії, щоб допомогти країні компенсувати російські обмеження на імпорт її продукції.
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