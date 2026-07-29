NYT: Іран начебто розглядав удар по українському порту

Свою думку у Тегерані змінили після дипломатичних контактів.

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Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по одному з українських чорноморських портів після атаки на своє вантажне судно в Каспійському морі. Втім, після дипломатичних контактів Тегеран наразі відмовився від цього сценарію.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранських та західних посадовців.

Після удару по іранському судну у Тегерані пообіцяли відповісти. Одним із варіантів називали запуск балістичної ракети з невеликою бойовою частиною.

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Співрозмовники NYT зазначили, що такий удар мав би радше символічний характер. Водночас він означав би суттєву ескалацію конфлікту між Іраном та Україною.

За інформацією видання, ситуацію вдалося дещо стабілізувати завдяки дипломатичним переговорам. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі.

Після розмови іранський міністр заявив, що українська сторона назвала удар по судну ненавмисним. Водночас він наголосив, що Іран не прагне ескалації, але вимагає компенсації за завдані збитки.

За даними NYT, частина іранського керівництва виступала за військову відповідь Україні. Інші посадовці закликали не відкривати новий фронт, зважаючи на підтримку, яку Київ отримує від США та Європи.

Контекст