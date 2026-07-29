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NYT: Іран начебто розглядав удар по українському порту

Свою думку у Тегерані змінили після дипломатичних контактів.

NYT: Іран начебто розглядав удар по українському порту
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по одному з українських чорноморських портів після атаки на своє вантажне судно в Каспійському морі. Втім, після дипломатичних контактів Тегеран наразі відмовився від цього сценарію.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранських та західних посадовців.

Після удару по іранському судну у Тегерані пообіцяли відповісти. Одним із варіантів називали запуск балістичної ракети з невеликою бойовою частиною.

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Співрозмовники NYT зазначили, що такий удар мав би радше символічний характер. Водночас він означав би суттєву ескалацію конфлікту між Іраном та Україною.

За інформацією видання, ситуацію вдалося дещо стабілізувати завдяки дипломатичним переговорам. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі.

Після розмови іранський міністр заявив, що українська сторона назвала удар по судну ненавмисним. Водночас він наголосив, що Іран не прагне ескалації, але вимагає компенсації за завдані збитки.

За даними NYT, частина іранського керівництва виступала за військову відповідь Україні. Інші посадовці закликали не відкривати новий фронт, зважаючи на підтримку, яку Київ отримує від США та Європи.

Контекст

  • Інформація про начебто «потенційний ракетний удар» з Ірану з'явилися на тлі загострення риторики між Тегераном і Києвом. 25 липня СБУ повідомила про ураження у Каспійському морі російського ракетного катера, а також двох суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.
  • Після цього МЗС Ірану засудило український удар і заявило, що Тегеран залишає за собою право захищати свої «національні інтереси та безпеку». Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та голова парламентської комісії з національної безпеки Ібрагім Азізі також виступили з погрозами на адресу України.
  • У ВМС України наголосили, що Україна не повинна зважати на погрози Ірану після ударів по суднах у Каспійському морі, адже будь-яка військова логістика, яка забезпечує російську армію, є законною військовою ціллю. 
  • Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, офіційних даних про підготовку Іраном ракетного удару по Україні поки немає. Проте зброя для такої атаки у Тегерану є.
  • Вчора глава МЗС України Андрій Сибіга зателефонував іранському колезі Аббасу Аракчі для «відвертої розмови». Вже після неї Аракчі заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі.
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