Конституційний суд Польщі пішов проти Суду ЄС у питанні одностатевих шлюбів

Польський Конституційний суд одноголосно визнав таким, що не відповідає основному закону, проєкт щодо визнання одностатевих шлюбів, які були укладені на території інших держав Євросоюзу.

Як пише Deutsche Welle, у листопаді минулого року Суд ЄС постановив, що Польща не зобов'язана легалізувати одностатеві шлюби у власному законодавстві. Але пари, які побралися в інших країнах блоку, а згодом, скориставшись правом вільного пересування, обрали для проживання Польщу, повинні мати право на ставлення як до подружжя в офіційних документах.

Відповідний законопроєкт було проголосовано у Сеймі та Сенаті, і він мав набути чинності у серпні. Але опозиційна партія "Право і справедливість" оскаржила його у Конституційному суді. Тепер Варшаві загрожують проблеми, пов'язані з невиконанням рішень Суду ЄС - зазвичай такі історії завершуються блокуванням фінансування від Брюсселя.

Польща - одна з лише чотирьох країн Євросоюзу, які не дозволяють одностатеві шлюби та не мають у своєму законодавстві альтернативу у вигляді цивільного партнерства. Інші - Словаччина, Румунія та Болгарія.