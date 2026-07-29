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Конституційний суд Польщі пішов проти Суду ЄС у питанні одностатевих шлюбів

На офіційну Варшаву чекає конфлікт з Брюсселем.

Конституційний суд Польщі пішов проти Суду ЄС у питанні одностатевих шлюбів
Фото: EPA/UPG

Польський Конституційний суд одноголосно визнав таким, що не відповідає основному закону, проєкт щодо визнання одностатевих шлюбів, які були укладені на території інших держав Євросоюзу.

Як пише Deutsche Welle, у листопаді минулого року Суд ЄС постановив, що Польща не зобов'язана легалізувати одностатеві шлюби у власному законодавстві. Але пари, які побралися в інших країнах блоку, а згодом, скориставшись правом вільного пересування, обрали для проживання Польщу, повинні мати право на ставлення як до подружжя в офіційних документах. 

Відповідний законопроєкт було проголосовано у Сеймі та Сенаті, і він мав набути чинності у серпні. Але опозиційна партія "Право і справедливість" оскаржила його у Конституційному суді. Тепер Варшаві загрожують проблеми, пов'язані з невиконанням рішень Суду ЄС - зазвичай такі історії завершуються блокуванням фінансування від Брюсселя. 

Польща - одна з лише чотирьох країн Євросоюзу, які не дозволяють одностатеві шлюби та не мають у своєму законодавстві альтернативу у вигляді цивільного партнерства. Інші - Словаччина, Румунія та Болгарія.

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