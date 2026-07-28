Зеленський обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на фронті і підготовку до важливих дипломатичних зустрічей у серпні

Президент Володимир Зеленський у США провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, посилення протиповітряної оборони України та підготовку до важливих дипломатичних зустрічей у серпні.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Під час зустрічі обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях", - написав Зеленський.

Паралельно робимо все, щоб було більше захисту для українців та українок від російських ударів. Я вдячний за детальне розуміння наших потреб. Ракети для «петріотів» буквально потрібні кожного дня. Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні", - додав президент.

Раніше Зеленський також провів закриту зустріч із президентом США Дональдом Трампом.