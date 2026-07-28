Азербайджан ратифікував новий договір про правову співпрацю з Україною

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав закон про ратифікацію Договору з Україною про правову допомогу у цивільних та торгових справах.

Про це повідомляє apa.az.

Договір було підписано 25 квітня 2026 року у Габалі, а 10 липня парламент Азербайджану ратифікував його.

Новий Договір між Україною і Азербайджаном про правову допомогу в цивільних та господарських справах був підписаний під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського в Азербайджан. Від української сторони документ підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, від азербайджанської - голова МЗС Джейхун Байрамов.

Документ має стратегічне значення для захисту прав українців за кордоном. Його укладення є частиною переходу України від механізмів Мінської конвенції 1993 року до нової системи двосторонніх правових угод із партнерськими державами.