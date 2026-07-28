Reuters: Пентагон не припинятиме допомогу Україні до 2029 року

Члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, який вони вважають надзвичайно повільним для країни, що перебуває у стані війни.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила членам Конгресу, що не завершить використання 400 мільйонів доларів, які Конгрес схвалив для допомоги Україні, до 2029 фінансового року.

Про це пише Reuters із посиланням на співрозмовників.

У травні міністерство оборони США направило законодавцям лист із викладом плану використання цих коштів, повідомило джерело, ознайомлене з документом. Демократи та деякі однопартійці Трампа з Республіканської партії раніше критикували Пентагон за те, що він затримує надання допомоги Києву, яку торік підтримали представники обох партій.

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Через два місяці після надсилання листа кошти досі не були ані перераховані, ані навіть законтрактовані, повідомило джерело. Конгрес уже неодноразово висловлював невдоволення повільними темпами використання цих коштів.

Очікується, що у вівторок президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. За словами джерела, знайомого з планами, він і надалі наполягатиме на терміновому наданні Україні засобів протиповітряної оборони та завершенні угоди зі США щодо безпілотників.

Два джерела повідомили, що члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, який вони вважають надзвичайно повільним для країни, що перебуває у стані війни.

Згідно з графіком, викладеним у листі, кошти мають бути законтрактовані до завершення 2026 фінансового року (30 вересня 2026 року), а остаточне постачання всієї допомоги очікується до 30 вересня 2029 року.

Члени Конгресу неодноразово закликали адміністрацію прискорити використання коштів, виділених Україні. Минулого року Пентагон кілька разів призупиняв постачання озброєнь Україні через побоювання, що запаси американської армії стали надто низькими.

План витрат, викладений у листі, передбачає використання 400 мільйонів доларів на розвиток оборонних спроможностей України, включаючи фінансування обладнання, підготовки військовослужбовців та інших послуг.

Зокрема, план включає:

200 млн доларів — на закупівлю озброєння, боєприпасів і вибухових речовин;

99,9 млн доларів — на транспортні засоби, запасні частини та обладнання;

100 млн доларів — на послуги, зокрема транспортування військового майна до України.

Відповідно до законодавства США, президент зобов'язаний використовувати кошти, виділені Конгресом, і не має права одноосібно блокувати їх для досягнення інших політичних цілей.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна стала найбільшим отримувачем американської зовнішньої допомоги. Однак після вступу Трампа на посаду у січні 2025 року та переходу обох палат Конгресу під контроль республіканців подальша підтримка Києва опинилася під питанням.

Відтоді Конгрес не ухвалив жодного великого нового пакета допомоги Україні, а демократи, зокрема, звинувачують Трампа та республіканців у навмисному затягуванні використання допомоги, схваленої ще до його вступу на посаду.

За даними Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations), станом на кінець вересня 2024 року США виділили 175 мільярдів доларів, пов'язаних із війною Росії проти України. Із цієї суми 106 млрд доларів було спрямовано безпосередньо Україні, а 69 млрд доларів залишилися в економіці США для підтримки американської промисловості.