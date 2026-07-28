​Польща заперечила заяви Путіна про нібито участь в «майбутньому поділі України»

У Варшаві наголосили, що не мають жодних територіальних претензій до України.

У Міністерстві закордонних справ Польщі відкинули заяви Владіміра Путіна про можливу участь Варшави у «поділі України». Про це в соцмережі X написав речник польського МЗС Мачей Вевюр.

Речник наголосив, що такі слова президента Росії є спробою посіяти конфлікт між союзниками, адже Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України.

«Наша позиція незмінна: ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне увагу від жорстокої агресії Москви», – додав Вювер.

Контекст

Раніше Путін заявив, що Україна нібито «рано чи пізно втратить західні території». Він також стверджував, що землі, які колись належали Польщі, Угорщині та Румунії, можуть перейти під їхній контроль.

Путін цинічно стверджував, що саме Росія була «гарантом» територіальної цілісності України, а західні землі їй «подарував Сталін».