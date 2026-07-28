Ціна на нафту продовжує падати

Еталонна нафта Brent опустилася нижче 88 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) торгувалася поблизу 82 доларів за барель.

Ціни на нафту продовжили різко знижуватися після заяви президента Дональда Трампа про те, що США та Іран ведуть переговори щодо припинення конфлікту на Близькому Сході, а обидві сторони поки що утримуються від нових атак.

Як пише Bloomberg, еталонна нафта Brent опустилася нижче 88 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) торгувалася поблизу 82 доларів за барель.

За інформацією Axios, президент Трамп заявив, що вирішив призупинити удари, аби дати переговорам ще одну можливість. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One він також сказав, що існує «хороший шанс» на прогрес у переговорах. Водночас поки що незрозуміло, чи справді ведуться змістовні переговори.

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Спочатку цього місяця нафтові котирування різко зросли через нове загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном та поширення бойових дій на район Червоного моря. Однак останніми днями ціни стрімко впали, оскільки напруженість дещо зменшилася.

Попри це трейдери залишаються обережними, адже рух танкерів через Ормузьку протоку досі не повернувся до нормального рівня.

За наявними даними, у вівторок вранці рух суден через Ормузьку протоку залишався слабким, хоча деякі кораблі, ймовірно, проходили з вимкненими транспондерами. За даними Kpler, у понеділок протоку перетнули лише чотири судна.

Через протоку Баб-ель-Мандеб у понеділок пройшли 25 суден із сировинними вантажами, кілька з яких перевозили російську нафту.