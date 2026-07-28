Американського сенатора Макконнелла виписали з лікарні

Колишній лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл був виписаний з лікарні після понад місяця, проведеного у стаціонарі через м'яку форму пневмонії.

Як пише BBC, 84-річний представник Кентуккі у верхній палаті Конгресу поки не отримав від медиків дозвіл відновити виконання парламентських обов'язків. Йому потрібно продовжити курс фізіотерапії, перш ніж повернутися у будівлю Капітолію.

Упродовж хвороби у ЗМІ та соціальних мережах неодноразово з'являлися припущення, що стан Макконнелла гірший, ніж про це говорять офіційно. Спекуляції дійшли навіть до смерті сенатора, але усі ці чутки було спростовано.

Мітч Макконнелл є рекордсменом за тривалістю перебування на чолі партійної фракції у Сенаті. Він залишив цю посаду у 2024 році, віддавши лідерство Джону Туну. Макконнелл відзначався низкою заяв на підтримку України, називаючи росіян найбільшим ворогом демократичного світу.

У 2021 році республіканець був готовий підтримати імпічмент Дональду Трампу через підбурювання до штурму Капітолію. Зараз сенатор допрацьовує свій останній термін, він публічно оголосив, що більше не буде балотуватися на виборах.