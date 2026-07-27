Сибіга відповів на звинувачення Ірану: Тегеран є співучасником російської агресії проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на звинувачення Ірану щодо нібито атаки на іранське судно в Каспійському морі, заявивши, що погрози Тегерана є безпідставними, а сам іранський режим є прямим співучасником російської агресії проти України.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х.

"Погрози Ірану є невиправданими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року. Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдовування своїх погроз абсурдними посиланнями на Статут ООН", – наголосив Сибіга.

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За словами міністра, заяви іранської сторони також є спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від дій Росії у Чорному морі.

"Своїми заявами Іран намагається відвернути увагу від терору Росії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує світовій продовольчій безпеці. Але це не вдасться. Напади Росії на свободу судноплавства будуть у центрі уваги сьогоднішнього екстреного засідання Ради Безпеки ООН, і ми очікуємо рішучої відповіді міжнародної спільноти", – заявив очільник МЗС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України завдали ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії, а також по суднах у Каспійському морі.

За його словами, було уражено російський військовий корабель і судна, які використовувалися для транспортування військових вантажів з Ірану.

У відповідь МЗС Ірану заявило, що Україна нібито атакувала іранське комерційне судно в Каспійському морі, внаслідок чого, за твердженням Тегерана, загинув один моряк, ще один отримав поранення.

В іранському зовнішньополітичному відомстві також заявили, що атака є "ознакою продовження ворожого підходу України" до Ісламської Республіки, та вкотре стверджували, що Іран нібито не бере участі у війні Росії проти України.