Цьогорічне святкування дня військово-морського флоту РФ стало черговою демонстрацією занепаду російської військової машини. Замість традиційного масштабного військово-морського параду російська влада провела закритий захід, який викликав хвилю критики навіть серед прихильників Кремля.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначають, що цього року росіяни не побачили звичної демонстрації військової могутності. Натомість Владімір Путін виступав на тлі намальованого підводного човна, а саме святкування відбулося фактично за зачиненими дверима.

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Приїзд російського диктатора до Санкт-Петербурга супроводжувався масштабними обмеженнями для містян. За інформацією Центру, влада заблокувала мобільний інтернет і зв'язок у низці районів міста, а також перекрила вулиці.

Не приховували розчарування й самі учасники заходу.

Як зазначають у ЦПД, моряки були змушені блукати майже порожньою Двірцевою площею, дивуючись відсутності глядачів. Критично відреагували на організацію святкування й російські Z-блогери, які порівняли його з «парадом у гаражному кооперативі».

У ЦПД наголошують, що нинішнє святкування стало символом того, як повномасштабна війна вплинула на росію та її військово-морський флот.

За оцінкою Центру, структура, яку російська пропаганда роками позиціонувала як одну з найпотужніших у світі, нині не спроможна провести навіть традиційний парад без суттєвих обмежень і заходів безпеки.