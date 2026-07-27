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Зеленський прибув до Великої Британії: пріоритети – ППО, морська безпека і спільне оборонне виробництво

Звідти президент має рушити до США. 

Зеленський прибув до Великої Британії: пріоритети – ППО, морська безпека і спільне оборонне виробництво
Володимир Зеленський на відкритті головування Ірландії у Раді ЄС, 1 липня 2026 року
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський 27 липня прибув до Великої Британії. Він повідомив, що планує зустрітися з прем'єром Енді Бернемом і українськими воїнами, які брали участь у навчаннях Sea Breeze.

У дописі в Telegram Володимир Зеленський зазначив, що за роки повномасштабної війни Україна і Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію. Ключовим пріоритетом зараз є ППО, безпека на морі і спільні оборонні виробництва. 

«Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав», – сказав він. 

Зеленський стане першим іноземним гостем нового британського прем'єра Енді Бернема. Очікується, що Лондон надасть українцям ліцензії на виробництво технологій РЕБ, після чого Україна зможе сама їх виготовляти. 

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