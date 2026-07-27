Володимир Зеленський на відкритті головування Ірландії у Раді ЄС, 1 липня 2026 року

Президент Володимир Зеленський 27 липня прибув до Великої Британії. Він повідомив, що планує зустрітися з прем'єром Енді Бернемом і українськими воїнами, які брали участь у навчаннях Sea Breeze.

У дописі в Telegram Володимир Зеленський зазначив, що за роки повномасштабної війни Україна і Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію. Ключовим пріоритетом зараз є ППО, безпека на морі і спільні оборонні виробництва.

«Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав», – сказав він.

Зеленський стане першим іноземним гостем нового британського прем'єра Енді Бернема. Очікується, що Лондон надасть українцям ліцензії на виробництво технологій РЕБ, після чого Україна зможе сама їх виготовляти.