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У США немає дефіциту зброї через війну в Ірані, - посол

Майкл Волц запевнив, що американські військові мають все необхідне для проведення цієї кампанії. 

У США немає дефіциту зброї через війну в Ірані, - посол
Майкл Волц
Фото: EPA/UPG

Посол США в ООН Майкл Волц запевнив, що Сполучені Штати мають все необхідне для ведення військової операції проти Ірану, попри повідомлення про нестачу озброєння.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

"Я хочу бути абсолютно зрозумілим: американські військові, і я перевірив це всіма способами, мають все необхідне для проведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це необхідно", – сказав Волц.

За його словами, люди, які поширюють "цю нісенітницю" (чутки про дефіцит озброєння, - ред.), "заслуговують на ув'язнення", - додав дипломат.

Водночас, Волц раніше стверджував, що запаси були вичерпані за часів адміністрації Байдена. 

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