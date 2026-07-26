У США немає дефіциту зброї через війну в Ірані, - посол

Посол США в ООН Майкл Волц запевнив, що Сполучені Штати мають все необхідне для ведення військової операції проти Ірану, попри повідомлення про нестачу озброєння.
Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.
"Я хочу бути абсолютно зрозумілим: американські військові, і я перевірив це всіма способами, мають все необхідне для проведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це необхідно", – сказав Волц.
За його словами, люди, які поширюють "цю нісенітницю" (чутки про дефіцит озброєння, - ред.), "заслуговують на ув'язнення", - додав дипломат.
Водночас, Волц раніше стверджував, що запаси були вичерпані за часів адміністрації Байдена.
- Раніше видання Bloomberg писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася з труднощами у фінансуванні військової кампанії проти Ірану. Додатковий пакет витрат фактично заблокований у Конгресі, через що Білий дім змушений шукати альтернативні джерела коштів.