Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц і його заступник можуть залишити посади

1 травня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг можуть залишити свої посади, передає CBS News із посиланням на джерела.
Білий дім наразі не коментував цю інформацію.
У березні Волтц опинився під тиском після того, як помилково додав редактора видання The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа до чату в Signal, де обговорювали плани американських ударів по цілях у Ємені.
Міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Талсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф заперечили витік секретних даних. Водночас Волтц визнав достовірність інформації в приватному порядку. Тоді в Білому домі обговорювали можливу відставку радника, однак Трамп не вимагав її. Публічно президент назвав Волтца «хорошою людиною, яка винесла урок».
Вонг працював у першій адміністрації Трампа, зокрема як заступник спецпредставника з питань КНДР і заступник помічника держсекретаря з питань Східної Азії. За словами Трампа, він брав участь у підготовці саміту з Кім Чен Ином.
- Про скандал, пов'язаний з витоком важливої військової інформації США через чат у Signal, детальніше читайте у матеріалі LB.ua.