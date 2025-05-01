Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц і його заступник можуть залишити посади

1 травня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг можуть залишити свої посади, передає CBS News із посиланням на джерела.

Білий дім наразі не коментував цю інформацію.

У березні Волтц опинився під тиском після того, як помилково додав редактора видання The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа до чату в Signal, де обговорювали плани американських ударів по цілях у Ємені.

Міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Талсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф заперечили витік секретних даних. Водночас Волтц визнав достовірність інформації в приватному порядку. Тоді в Білому домі обговорювали можливу відставку радника, однак Трамп не вимагав її. Публічно президент назвав Волтца «хорошою людиною, яка винесла урок».

Вонг працював у першій адміністрації Трампа, зокрема як заступник спецпредставника з питань КНДР і заступник помічника держсекретаря з питань Східної Азії. За словами Трампа, він брав участь у підготовці саміту з Кім Чен Ином.