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Пакистан заявив, що Індія планує “неминучий військовий удар”

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що інформація свідчить про те, що Індія може розпочати атаку протягом наступних 24-36 годин.

Пакистан заявив, що Індія планує “неминучий військовий удар”
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тара
Фото: nation.com.pk

Пакистан заявив, що має “достовірні розвідувальні дані” про те, що Індія планує неминучі військові дії проти нього, через тиждень після того, як напруженість між ядерними сусідами загострилася після смертельної атаки в Кашмірі, повідомляють Euronews.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що інформація свідчить про те, що Індія може розпочати атаку протягом наступних 24-36 годин.

За словами Тарара, на будь-яку “військову авантюру Індії буде дано рішучу та впевнену відповідь”.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці нападу 22 квітня в Пахалгамі, місті в контрольованому Індією Кашмірі, що Ісламабад рішуче заперечує.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв переслідувати нападників “до краю землі”. Тим часом його партія, Бхаратія Джаната Парті (BJP), заявила, що Індія продемонструє “нульову терпимість до тероризму”.

“Моді дав індійським силам повну свободу дій для рішучої відповіді після жорстокого теракту в Пахалгамі”, – додали вони.

Після нападу Нью-Делі призупинив дію важливої угоди про розподіл води, що Ісламабад назвав “незаконним”. Він також наказав усім пакистанцям залишити територію країни.

І Індія, і Пакистан закрили свій повітряний простір для літаків, що належать іншій країні.
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