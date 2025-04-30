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Індія закрила свій повітряний простір для літаків з Пакистану

Індія закриває повітряний простір для пакистанських авіакомпаній через напруженість навколо нападу в Кашмірі.

Індія закрила свій повітряний простір для літаків з Пакистану
Нарендра Моді

Індія випустила повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.

Про це повідомляє India TV.

Індія опублікувала повідомлення для льотчиків (NOTAM), оголосивши про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків на тлі напруженої ситуації між Індією та Пакистаном після нападу на групу туристів у спірному регіоні Кашмір.

Відповідне обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, згідно якого жодному пакистанському літаку заборонено входити в повітряний простір Індії.

Раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону (NOTAM) над Ісламабадом і Лахором до 2 травня. Це рішення було прийнято на тлі можливого авіаудару з боку Індії. 

Згідно з новими обмеженнями, цивільним і військовим літакам заборонено літати над цими містами — такий крок часто роблять напередодні ризикованих військових дій або заходів у відповідь.

  • Раніше міністр інформації Пакистану Аттаулах Тарар заявив, що країна має "надійні дані розвідки" про те, що упродовж 24-36 годин відбудеться військова атака з боку Індії.
  • У вівторок прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "операційну свободу" для визначення "способу, цілей та часу" відповіді на те, що уряд вважає терористичним нападом. 
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