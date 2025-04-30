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Угорщина відмовилася підтримати частину декларації саміту Тримор’я щодо України

Будапешт виступив проти підтримки нашої держави і засудження російської агресії.

Угорщина відмовилася підтримати частину декларації саміту Тримор’я щодо України
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина не приєдналася до пунктів Спільної декларації 10-го саміту Ініціативи Тримор’я, які стосуються засудження російської агресії та підтримки України, передає «Укрінформ».

В окремій думці, долученій до документа, Будапешт заявив, що не погоджується з пунктами 4–9, оскільки «деякі формулювання виходять за рамки нових геополітичних обставин».

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У частині декларації, проти якої виступала Угорщина,12 інших країн-учасниць підтвердили «непохитну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності», засудили війну Росії проти України та наголосили на необхідності притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Країни Тримор’я також закликали до прискорення євроінтеграції України та Молдови, а також наголосили на ролі Ініціативи у повоєнній відбудові України.

Угорська сторона, натомість, заявила, що «підхід ЄС до війни не наблизив до досягнення миру». Будапешт виступає за початок переговорів між США, Росією та Україною щодо припинення вогню та вважає за доцільне «утриматися від дій, що можуть зашкодити мирному процесу».

  • Десятий, ювілейний саміт країн Тримор'я проходив у Варшаві 28-29 квітня. У ньому брали участь делегації високого та найвищого рівня з понад 20 країн.
  • Зараз ініціатива складається з 13 країн-учасників, чотирьох стратегічних партнерів, а також двох країн-асоційованих членів.
  • Долучався до саміту і український президент. Зеленський закликав до тіснішої безпекової співпраці.
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