Угорщина відмовилася підтримати частину декларації саміту Тримор’я щодо України

Угорщина не приєдналася до пунктів Спільної декларації 10-го саміту Ініціативи Тримор’я, які стосуються засудження російської агресії та підтримки України, передає «Укрінформ».

В окремій думці, долученій до документа, Будапешт заявив, що не погоджується з пунктами 4–9, оскільки «деякі формулювання виходять за рамки нових геополітичних обставин».

У частині декларації, проти якої виступала Угорщина,12 інших країн-учасниць підтвердили «непохитну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності», засудили війну Росії проти України та наголосили на необхідності притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Країни Тримор’я також закликали до прискорення євроінтеграції України та Молдови, а також наголосили на ролі Ініціативи у повоєнній відбудові України.

Угорська сторона, натомість, заявила, що «підхід ЄС до війни не наблизив до досягнення миру». Будапешт виступає за початок переговорів між США, Росією та Україною щодо припинення вогню та вважає за доцільне «утриматися від дій, що можуть зашкодити мирному процесу».