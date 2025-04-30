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Шведська поліція затримала 16-річного підозрюваного у стрілянині в Уппсалі

Поліція повідомила на пресконференції, що ще зарано говорити, чи пов’язана стрілянина з бандою, але це одна з теорій, яку перевіряють.

Шведська поліція затримала 16-річного підозрюваного у стрілянині в Уппсалі
Фото: EPA/UPG

У середу рано вранці затримали 16-річного підлітка за підозрою у вбивстві трьох людей у перукарні у шведському місті Уппсала.

Про це пише Reuters з посиланням на шведських прокурорів.

Троє людей застрелили вчора, саме тоді, коли Уппсала, університетське місто приблизно за 40 хвилин на північ від Стокгольма, готувалося до Вальпургієвої ночі ‒ одного з найжвавіших свят у місті.

Шведська прокуратура повідомила, що за підозрою у вбивстві затримали 16-річного підлітка.

“Триває інтенсивне розслідування. Зараз ми збираємо інформацію, а поліція проводить поквартирні розслідування та опитує свідків”, – йдеться у заяві прокуратури. 

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Крім того, аналізують мобільні телефони та інші вилучені матеріали.

Поліція повідомила на пресконференції, що ще зарано говорити, чи пов’язана стрілянина з бандою, але це одна з теорій, яку перевіряють.

Швеція вже понад десять років страждає від хвилі насильства, пов’язаного з бандами, яка включала епідемію насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

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