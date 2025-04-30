Британія завдала ударів по Ємену – уперше за час президентства Трампа

Лондон повернувся до активної участі в повітряних кампаніях проти об'єктів хуситів.

Велика Британія уночі атакувала на території Ємену місця виробництва дронів, повідомили її посадовці. Це перша участь Британії в повітряній кампанії проти хуситів з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому, повідомляє The Guardian.

Хусити стверджували, що атаки відбулися поблизу столиці Сани, яку вони контролюють з 2014-го. Британія повідомила, що атакувала низку будівель, "використовуваних хуситами для виробництва дронів того типу, який атакує кораблі в Червоному Морі та Аденській протоці".

"Ці дії вжиті у відповідь на тривалу загрозу від хуситів для свободі навігації", – прокоментував атаку британський міністр оборони Джон Гілі.

Участь в атаці брав винищувач Королівський повітряних сил Typhoon FGR4s. З нього запустили керовані бомби Paveway IV.

"Удару було завдано після настання темряви, коли ймовірність перебування будь-яких цивільних осіб у цьому районі ще більше зменшилася", – розповіло британське міністерство оборони.

Про наслідки поки публічно невідомо.