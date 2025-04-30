Британія завдала ударів по Ємену – уперше за час президентства Трампа

Велика Британія уночі атакувала на території Ємену місця виробництва дронів, повідомили її посадовці. Це перша участь Британії в повітряній кампанії проти хуситів з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому, повідомляє The Guardian.
Хусити стверджували, що атаки відбулися поблизу столиці Сани, яку вони контролюють з 2014-го. Британія повідомила, що атакувала низку будівель, "використовуваних хуситами для виробництва дронів того типу, який атакує кораблі в Червоному Морі та Аденській протоці".
"Ці дії вжиті у відповідь на тривалу загрозу від хуситів для свободі навігації", – прокоментував атаку британський міністр оборони Джон Гілі.
Участь в атаці брав винищувач Королівський повітряних сил Typhoon FGR4s. З нього запустили керовані бомби Paveway IV.
"Удару було завдано після настання темряви, коли ймовірність перебування будь-яких цивільних осіб у цьому районі ще більше зменшилася", – розповіло британське міністерство оборони.
Про наслідки поки публічно невідомо.
- Велика Британія брала участь в атаках проти об'єктів хуситів раніше, до того, як президентом став Дональд Трамп. Тоді британські й американські війська атакували угруповання у відповідь на напади на комерційні судна в Червоному морі. Кампанію атак США і Велика Британія почали в січні 2024-го – через місяці нападів хуситів на судна.
- У березні Дональд Трамп наказав завдавати ударів по контрольованих хуситами зонах та пригрозив їм повним знищенням. Він застеріг Іран від допомоги угрупуванню.
- Хусити атакували комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці з листопада 2023. Атаки вони почали на тлі війни між ХАМАС і Ізраїлем. За даними журналістів, вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.