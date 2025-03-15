Трамп віддав наказ завдати ударів по хуситах у Ємені

За словами американського президента, хусити перекрили судноплавство в одному з найважливіших водних шляхів світу.

Сполучені Штати почали в суботу наносити широкомасштабні удари по десятках цілей хуситів у Ємені.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела та Blоomberg із посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.

Як пише Blоomberg, президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що віддав наказ про удари, бо хусити ведуть "невпинну кампанію піратства, насильства та тероризму" проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників.

"Хусити перекрили судноплавство в одному з найважливіших водних шляхів світу, призупинивши глобальну торгівлю та порушивши основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля", – написав Трамп.

Він додав, що США використовуватимуть "переважаючу смертоносну силу", доки не досягнуть мети.

Як повідомили The New York Times поінформовані джерела, ці удари – це "перший залп" у новому наступі на бойовиків. Повітряні та морські удари за наказом президента Трампа вражали радари, протиповітряну оборону, ракетні та безпілотні системи, намагаючись відкрити міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі, які хусити блокували протягом місяців.

Офіційні особи США заявили, що бомбардування мали надіслати "сигнал попередження" Ірану. Трамп хоче укласти угоду з Іраном, щоб не дати йому отримати ядерну зброю, але залишив відкритою можливість військових дій, якщо іранці відмовляться від переговорів.

Зазначається, що авіаудари по арсеналу хуситів, значна частина якого захована глибоко під землею, можуть тривати кілька днів, посилюючись залежно від реакції бойовиків.

Деякі помічники з питань національної безпеки хочуть продовжити ще більш агресивну кампанію, яка призведе до втрати хуситами контролю над значною частиною півночі країни. Але Трамп ще не схвалив цю стратегію, побоюючись втягнути Сполучені Штати в близькосхідний конфлікт, якого він обіцяв уникати під час своєї кампанії.