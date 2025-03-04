США визнали хуситів "іноземною терористичною організацією"

З 2023 року хусити здійснили сотні атак на комерційні судна в Червоному морі й Аденській затоці.

Сполучені Штати Америки визнали єменське бойове угруповання "Хуті", підтримуване Іраном, іноземною терористичною організацією.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає "Радіо Свобода".

"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності глобальної морської торгівлі", - сказав він.

Рубіо наголосив, що з 2023 року хусити здійснили сотні атак на комерційні судна в Червоному морі й Аденській затоці, а також на американських військовослужбовців, які захищають свободу судноплавства і регіональних партнерів США.

У січні президент США Дональд Трамп своїм указом вніс єменських хуситів, офіційна назва руху яких звучить як "Ансар Аллах", до списку "закордонних терористичних організацій".