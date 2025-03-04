США визнали хуситів "іноземною терористичною організацією"

Сполучені Штати Америки визнали єменське бойове угруповання "Хуті", підтримуване Іраном, іноземною терористичною організацією.
Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає "Радіо Свобода".
"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності глобальної морської торгівлі", - сказав він.
Рубіо наголосив, що з 2023 року хусити здійснили сотні атак на комерційні судна в Червоному морі й Аденській затоці, а також на американських військовослужбовців, які захищають свободу судноплавства і регіональних партнерів США.
У січні президент США Дональд Трамп своїм указом вніс єменських хуситів, офіційна назва руху яких звучить як "Ансар Аллах", до списку "закордонних терористичних організацій".
- Єменські повстанці-хусити від 2023 року нападали на міжнародне судноплавство і обстрілювали військово-морські сили США в Червоному морі. Ракетні та дронові атаки хуситів порушили ключовий глобальний торговельний маршрут і спровокували США і Велику Британію на удари у відповідь.
- Хусити заявили, що їхні напади на західні й ізраїльські об'єкти в Червоному морі були відповіддю на війну Ізраїлю проти "Хамасу" (визнаного терористичним в ЄС і США) і "Хезболли" (угруповання, визнане терористичним у США, натомість у ЄС терористичним вважають його збройне крило, але не політичну партію).
- Повідомлення американських ЗМІ й розвідувальні дані свідчили про те, що Росія надавала хуситам розвідувальну інформацію, серед іншого і супутникові дані, які ті використовували для нападів на комерційні судна в Червоному морі.
- З липня повідомлялося, що Кремль навіть збирався передати хуситам протикорабельні ракети, але США і Саудівська Аравія нібито відмовили Росію від цього.
- За повідомленнями ЗМІ, окрім перешкоджання судноплавству в Червоному морі, Росія використовувала хуситів для вербування бойовиків з Ємену для участі у війні проти України. Москва також забезпечує безпечний транзит російських кораблів через Червоне море.
- Хусити встановили контроль над північним заходом Ємену і узбережжям Червоного моря після того, як у 2014 році в країні спалахнула руйнівна громадянська війна.