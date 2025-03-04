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Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови

Також глава держави наголосив, що наша держава готова підписати зі США угоду про мінерали та безпеку.

Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до миру і виступає за те, аби співпраця та спілкування зі США «були конструктивними».

Відповідний допис президента з’явився на його сторінці у соцмережі Х.

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«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру», - йдеться у дописі.

Зеленський підкреслив, що «ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме». 

«Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду», - наголосив глава держави.

Президент заявив, що Україна цінує допомогу США, зокрема, надання Дональдом Трампом «джавелінів». Також Зеленський зауважив, що остання зустріч його з лідером США «пройшла не так, як передбачалося». 

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», - додав глава держави.

Президент також висловився щодо угоди про надра.

«Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно», - написав Зеленський.

  • 28 лютого Зеленський прибув із візитом до Білого дому на переговори із Трампом. В Овальному кабінеті сталася перепалка між ними, а також віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
  • Трамп і Венс звинуватили Зеленського в тому, що він «грає в карти з Третьою світовою». Лідер США наполягав на тоу, аби Україна припинила бойові дії. Натомість жодної критики в бік Росії, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну, від американської сторони не прозвучало.
  • Через сварку президентів того дня не підписали угоду про надра.
  • Опісля Трамп у своїй соцмережі заявив, що Зеленський нібито не готовий до миру.
  • Низка європейських лідерів висловили свою підтримку українському президенту, але при цьому наголосили, що обом лідерам варто відновити діалог.
  • Згодом медіа поширили інформацію про те, що адміністрація Трампа зупинила військову допомогу Україні.
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