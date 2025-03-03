Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, — міністр торгівлі США

Міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, щоб Володимир Зеленський пішов у відставку після перепалки в Овальному кабінеті в п’ятницю.
Про це пише CNN.
Кореспондент CNN Памела Браун поцікавилася у міністра, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку, Лютник впевнено заперечив, що "Ні".
"Ні, він не втручається в українську політику", — сказав Лютник. — Він хоче бути миротворцем".
Щодо потенційних наступних кроків і припинення допомоги Україні Лютник сказав, що Трамп точно обдумає, "що робити і як відповідати".
Трамп "збирається з’ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, а які — щодо України, щоб залучити їх до столу", — сказав Лютник.
- Президент США Дональд Трамп розкритикував слова українського президента Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни з РФ ще "дуже, дуже далеко" і назвав "найгіршою заявою".