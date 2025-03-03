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Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, — міністр торгівлі США

Щодо потенційного припинення допомоги Україні міністр підкреслив, що Трамп все обдумає.

Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, — міністр торгівлі США
Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 л
Фото: EPA

Міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, щоб Володимир Зеленський пішов у відставку після перепалки в Овальному кабінеті в п’ятницю.

Про це пише CNN.

Кореспондент CNN Памела Браун поцікавилася у міністра, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку, Лютник впевнено заперечив, що "Ні".

"Ні, він не втручається в українську політику", — сказав Лютник. — Він хоче бути миротворцем".

Щодо потенційних наступних кроків і припинення допомоги Україні Лютник сказав, що Трамп точно обдумає, "що робити і як відповідати".

Трамп "збирається з’ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, а які — щодо України, щоб залучити їх до столу", — сказав Лютник.

  • Президент США Дональд Трамп розкритикував слова українського президента Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни з РФ ще "дуже, дуже далеко" і назвав "найгіршою заявою".
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