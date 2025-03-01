Норвезька компанія Haltbakk припинила постачати паливо військовим кораблям США через поведінку Трампа і Венса

Одна з найбільших норвезьких паливних компаній Haltbakk Bunkers закликала всіх норвежців і європейців наслідувати їхній приклад.

Норвезька компанія Haltbakk Bunkers вирішила припинити постачати паливо військовим кораблям США через поведінку Трампа і Венса стосовно президента України Володимир Зеленського в Овальному офісі Білого дому.

Про це компанія повідомила у “Фейсбуці”.

“Сьогодні ми стали свідками найбільшого лайняного шоу, яке коли-небудь показували «в прямому ефірі» у виконанні нинішнього американського президента і його віцепрезидента. Велика повага президенту України за те, що він стримався і зберігав спокій, навіть попри те, що США показали телешоу із “ударом ножем у спину”. Нас від цього нудить”, – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що у зв’язку з цим вони вирішили негайно припинити роботу із постачання палива для американських сил у Норвегії та їхніх кораблів, які заходять у норвезькі порти. «Ні паливу для американців!»

“Ми закликаємо всіх норвежців і європейців наслідувати наш приклад. СЛАВА УКРАЇНІ”, – закликала компанія.

Haltbakk Bunkers – це норвезька нафтова та судноплавна компанія, яка постачає широкий асортимент паливних продуктів, мастильних матеріалів, дезінфікуючих засобів для аквакультури та диспергаторів для розливів нафти вздовж усього норвезького узбережжя.