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У Лондоні розпочалася зустріч Зеленського і Стармера (доповнено)

Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні.

У Лондоні розпочалася зустріч Зеленського і Стармера (доповнено)
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де зустрівся із британським прем'єром Кіром Статрмером.

Про це пише видання The Telegraph.

Зазначається, що Стармер зустрів Зеленського перед резидентцією. Політики обійнялися, український презмдент помахав журналістам, а сер Кір підняв великий палець. У виданні пишуть, що Зеленський знову був одягнений "у своє фірмове чорне поло з українським тризубом".

Кір Стармер зустрічає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні
Фото: EPA/UPG
Кір Стармер зустрічає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні

Доповнення. Згодом у виданні уточнили, що Кір Стармер запевнив Зеленського у "повній підтримці", і що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це може знадобитися.

Натомість український президент подякував і сказав, що Україна розраховує на підтримку. 

Газета The Sun писала раніше, що, крім Стармера, Зеленський також зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ в Сандрінгемі. Це підтвердив і речник Зеленського Сергій Никифоров, пише Interfax-Україна. Джерела газети кажуть, що королівський прийом планувався до суперечки Трампа і Зеленського і наполягають, що це не реакція на конфлікт.

Сандрінгем – це маєток у Норфолку неподалік Лондона, є резиденцією короля після того, як він успадкував його від матері.

  • Після словесної сутички президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі Кір Стармер мав розмову з обома лідерами.
  • У неділю Стармер разом із Зеленським та понад 10 європейськими лідерами обговорюватимуть гарантії безпеки для України.
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