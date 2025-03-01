У Лондоні розпочалася зустріч Зеленського і Стармера (доповнено)

Президент України Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де зустрівся із британським прем'єром Кіром Статрмером.

Про це пише видання The Telegraph.

Зазначається, що Стармер зустрів Зеленського перед резидентцією. Політики обійнялися, український презмдент помахав журналістам, а сер Кір підняв великий палець. У виданні пишуть, що Зеленський знову був одягнений "у своє фірмове чорне поло з українським тризубом".

Фото: EPA/UPG Кір Стармер зустрічає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні

Доповнення. Згодом у виданні уточнили, що Кір Стармер запевнив Зеленського у "повній підтримці", і що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це може знадобитися.

Натомість український президент подякував і сказав, що Україна розраховує на підтримку.

Газета The Sun писала раніше, що, крім Стармера, Зеленський також зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ в Сандрінгемі. Це підтвердив і речник Зеленського Сергій Никифоров, пише Interfax-Україна. Джерела газети кажуть, що королівський прийом планувався до суперечки Трампа і Зеленського і наполягають, що це не реакція на конфлікт.

Сандрінгем – це маєток у Норфолку неподалік Лондона, є резиденцією короля після того, як він успадкував його від матері.