Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом

Він сказав, що тільки США здатні закінчити війну в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очільник України Володимир Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із главою Штатів Дональдом Трампом.

Про це він заявив перед вильотом до Вашингтона, йдеться сторінці канцелярії польського президента у соцмережі Х.

"Були різні спроби завершити війну в Україні, яка почалася в 2014 році. За цей час були дискусії – і водночас робили справи з Росією – і нічого не вийшло. Росія вчинила повномасштабну агресію у 2022 році. Відтоді нікому не вдалося зупинити цю агресію. Дональд Трамп вирішив зробити повторну спробу. Я не бачу іншої сили у світі, крім США, яка б змогла зупинити російську агресію. Їхні можливості незрівнянні", – прокоментував президент Польщі.

На його думку, розмова Трампа і Зеленського зайшла у глухий кут, тому потрібно повертатися за стіл переговорів і домовлятися.

"Я розмовляв із Володимиром Зеленським перед тим, як полетіти до Вашингтона минулого тижня. Я сказав йому, що, на мою думку, він повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом і що ми повинні шукати угоди, спільного рішення. Треба повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинні сісти з ним (Трампом-ред.) і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною. Ми дбаємо про мир, бо це теж наш інтерес", – зазначив Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda przed wylotem do Stanów Zjednoczonych: Były różne próby doprowadzenia do zakończenia wojny na Ukrainę, która zaczęła się w 2014 r. Przez ten czas dyskutowano - a jednocześnie robiono z Rosją interesy - i nic z tego nie wynikło. Rosja dokonała w 2022 r.… — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 1, 2025