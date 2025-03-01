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Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом

Він сказав, що тільки США здатні закінчити війну в Україні. 

Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очільник України Володимир Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із главою Штатів Дональдом Трампом.

Про це він заявив перед вильотом до Вашингтона, йдеться сторінці канцелярії польського президента у соцмережі Х. 

"Були різні спроби завершити війну в Україні, яка почалася в 2014 році. За цей час були дискусії – і водночас робили справи з Росією – і нічого не вийшло. Росія вчинила повномасштабну агресію у 2022 році. Відтоді нікому не вдалося зупинити цю агресію. Дональд Трамп вирішив зробити повторну спробу. Я не бачу іншої сили у світі, крім США, яка б змогла зупинити російську агресію. Їхні можливості незрівнянні", – прокоментував президент Польщі.

На його думку, розмова Трампа і Зеленського зайшла у глухий кут, тому потрібно повертатися за стіл переговорів і домовлятися.

"Я розмовляв із Володимиром Зеленським перед тим, як полетіти до Вашингтона минулого тижня. Я сказав йому, що, на мою думку, він повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом і що ми повинні шукати угоди, спільного рішення. Треба повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинні сісти з ним (Трампом-ред.) і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною. Ми дбаємо про мир, бо це теж наш інтерес", – зазначив Дуда. 

  • Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск був один із перших, хто відреагував на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським. Він написав, що українці "не самотні". 
  • Схожої думки із Дудою дотримується Генсек НАТО Марк Рютте. Він рекомендує Зеленському відновити стосунки із Трампом.
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