На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
ГоловнаСвіт

Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні

Президент висловив вдячність за всебічну підтримку України та українців.

Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні.

Про це глава держави розповів у соцмережі Facebook.

"Український дім у Вашингтоні. Зустрівся з українською громадою. Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені", — розповідає Президент.

Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку, зусилля заради України та українців, а також за дипломатичну, фінансову, політичну та молитовну допомогу.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies