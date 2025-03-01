Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні.

Про це глава держави розповів у соцмережі Facebook.

"Український дім у Вашингтоні. Зустрівся з українською громадою. Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені", — розповідає Президент.

Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку, зусилля заради України та українців, а також за дипломатичну, фінансову, політичну та молитовну допомогу.