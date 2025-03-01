Трамп: Україні доведеться піти на компроміси, але вони будуть не масштабні
Трамп: Україні доведеться піти на компроміси, але вони будуть не масштабні
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру". Угоду не підписали, пресконференцію скасували (доповнено)
Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру". Угоду не підписали, пресконференцію скасували (доповнено)
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
ГоловнаСвіт

Папу Франциска підключили до апарату штучного дихання

Понтифік не інтубований, але носить маску.

Папу Франциска підключили до апарату штучного дихання
Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г
Фото: EPA/UPG

28 лютого у Папи Франциска раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що епізод був ускладнений блювотою, частину якої він аспірував. Медперсонал вирішив проблему аспірації, перш ніж підключити папу до апарату штучного дихання. Папа Франциск не інтубований, але носить маску.

Підписуйтесь на наш Google News

Пізніше речник Ватикану зазначив, що Папа Римський не знаходиться поза небезпекою. Лікарі очікують дізнатися більше про його стан протягом наступних 24-48 годин.

Раніше Ватикан оголосив, що Папа Римський не очолить службу в Попільну середу наступного тижня, що відзначає початок Великого посту, лише вдруге за 12 років свого папства. Очікується, що замість нього службу очолить кардинал.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies