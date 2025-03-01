Папу Франциска підключили до апарату штучного дихання

Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г

28 лютого у Папи Франциска раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що епізод був ускладнений блювотою, частину якої він аспірував. Медперсонал вирішив проблему аспірації, перш ніж підключити папу до апарату штучного дихання. Папа Франциск не інтубований, але носить маску.

Пізніше речник Ватикану зазначив, що Папа Римський не знаходиться поза небезпекою. Лікарі очікують дізнатися більше про його стан протягом наступних 24-48 годин.

Раніше Ватикан оголосив, що Папа Римський не очолить службу в Попільну середу наступного тижня, що відзначає початок Великого посту, лише вдруге за 12 років свого папства. Очікується, що замість нього службу очолить кардинал.