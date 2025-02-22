Медики вважають, що Папа Римський "житиме, але небезпека ще не минула"

У римському госпіталі Джемеллі, де перебуває на лікуванні Папа Римський Франциск, провели пресконференцію, під час якої лікар понтифіка розповів про стан здоров'я свого пацієнта.

Як пише Reuters, доктор Серджіо Альф'єрі попередив, що на запитання "чи минула небезпека для життя Франциска?" він би відповів заперечно. Але так само він не вважає, що наразі прогноз щодо хвороби Папа варто називати негативним. На думку медика, Його Святість має одужати, але упродовж усього наступного тижня він все ще перебуватиме під наглядом персоналу лікарні.

Складність двосторонньої пневмонії, яку діагностували Франциску, полягає у її полімікробності - захворювання спричинене одразу кількома мікроорганізмами. Потрапляння одного з них в систему кровообігу здатне призвести до сепсису - у 88-річному віці понтифік може не пережити такий стан.

Попри це, Папа зараз здатен вставати з ліжка, сидіти у кріслі та займатися дрібними справами, а також відвідує невеличку каплицю, розташовану у виділеному для нього крилі госпіталю.