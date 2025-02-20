Ватикан: Папа Римський "почувається трохи ліпше"

У Ватикані повідомили, що на шостий день перебування Папи Римського Франциска у лікарні здоров'я очільника Римо-католицької церкви "трохи поліпшилося".

Як пише BBC, пресслужба Святого Престолу заявила, що у понтифіка взяли аналіз крові, який показав зменшену кількість маркерів запальних процесів. Попри двосторонню пневмонію, Франциск може вставати з ліжка та сідати у крісло, щоб займатися дрібними справами. Усі свої найближчі заходи Папа скасував.

У середу главу церкви відвідала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Після візиту вона розповіла журналістам, що була рада "побачити, що Папа при тямі і жваво на все реагує, а також не втратив свого почуття гумору - ми жартували весь час".