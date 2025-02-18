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В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії

Слідчі поки не мають версії, хто стоїть за інцидентом.

В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Танкер Seajewel
Фото: ShipSpotting

В італійському місті Савона правоохоронці розслідують ймовірний підрив нафтового танкера Seajewel, який звинувачують у транспортуванні російської нафти до портів Європейського Союзу в обхід санкцій.

Як пише "Українська правда", екіпаж корабля повідомив поліції, що чув два вибухи. У судна пошкоджено корпус, проте екологічної катастрофи вдалося уникнути, адже паливні матеріали не потрапили у воду. 

Характер пошкоджень, розміщення їх нижче ватерлінії та загибель риби поблизу танкера вказують на те, що йдеться не про технічну несправність, а зовнішній вплив. Італійські слідчі розглядають усі версії, включно з терористичною атакою, але поки не мають інформації щодо того, хто міг намагатися потопити танкер. 

За інформацією журналістів, Seajewel у 2024 році щонайменше тричі завантажувався у Росії. Судно під мальтійским прапором було помічено у портах Туреччини та Румунії, звідки, ймовірно, ходило до Новоросійська. 

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