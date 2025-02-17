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Радіо Свобода: посли країн ЄС обговорять надання Україні "найближчим часом" додаткової військової допомоги на суму 5 млрд євро

Переговори заплановані на 18 лютого.

Радіо Свобода: посли країн ЄС обговорять надання Україні "найближчим часом" додаткової військової допомоги на суму 5 млрд євро
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Посли країн ЄС обговорять надання Україні “найближчим часом” додаткової військової допомоги на суму 5 млрд євро, повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на проєкт документа, з яким вдалося ознайомитися.

Уточнюється, що Євросоюз прагне надати 1,5 млн артилерійських боєприпасів великого калібру, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності та безпілотники. Також йдеться про підтримку відновлення бригад ЗСУ, а саме навчання і спорядження військовослужбовців.

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Це рішення передбачає досягнення цілей “частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України”.

Зустріч послів країн Євросоюзу має відбутись 18 лютого в Брюсселі.

“Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно”, – йдеться в проєкті тексту рішення.

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