Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ДПСУ за тиждень вразили 8 танків та 25 гармат окупантів

Також за цей час прикордонники вразили сім маломірних плавзасобів росіян.

Бійці ДПСУ за тиждень вразили 8 танків та 25 гармат окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 8 танків та 20 артустановок російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 10 по 16 лютого українські прикордонники вразили:

  • танки – 8 

  • гармати – 25

  • артилерійські системи - 20

  • броньована техніка – 15

  • артилерійські установки – 20

  • протитанковий ракетний комплекс - 1

  • автомобільна та спецтехніка – 177

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 69

  • склади БК та ПММ – 20

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 59

  • позиції та укриття особового складу ворога – 474

  • БпЛА тактичного рівня – 250

  • маломірні плавзасоби - 7

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies