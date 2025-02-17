Бійці ДПСУ за тиждень вразили 8 танків та 25 гармат окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 8 танків та 20 артустановок російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 10 по 16 лютого українські прикордонники вразили:
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танки – 8
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гармати – 25
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артилерійські системи - 20
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броньована техніка – 15
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артилерійські установки – 20
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протитанковий ракетний комплекс - 1
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автомобільна та спецтехніка – 177
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 69
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склади БК та ПММ – 20
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 59
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позиції та укриття особового складу ворога – 474
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БпЛА тактичного рівня – 250
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маломірні плавзасоби - 7