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На Львівщині невідомі напали на військовослужбовця ТЦК

Військовослужбовцю завдали різані рани невідомим гострим предметом.

На Львівщині невідомі напали на військовослужбовця ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

У Жовкві Львівської області двоє невідомих напали на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Військовослужбовець супроводжував двох мобілізованих до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Під час цього двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця і завдали йому різані рани невідомим гострим предметом.

“Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію”, - зазначили в пресслужбі. 

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Внаслідок нападу цей громадянин втік і тепер перебуває у розшуку.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України, також триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

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