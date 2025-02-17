На Львівщині невідомі напали на військовослужбовця ТЦК

У Жовкві Львівської області двоє невідомих напали на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Військовослужбовець супроводжував двох мобілізованих до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Під час цього двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця і завдали йому різані рани невідомим гострим предметом.

“Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію”, - зазначили в пресслужбі.

Внаслідок нападу цей громадянин втік і тепер перебуває у розшуку.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України, також триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.