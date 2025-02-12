У Харкові чоловік напав з ножем на працівника ТЦК

У Салтівському районі Харкова під час здійснення перевірки військово-облікових документів чоловік застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення військовослужбовцю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Пораненого військовослужбовця доставили до лікарні.

35-річний зловмисник спробував втекти, але його затримав поліцейський та працівник ТЦК. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.