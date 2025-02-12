“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові чоловік напав з ножем на працівника ТЦК

Поліцейські затримали нападника.

У Харкові чоловік напав з ножем на працівника ТЦК
Ілюстративне фото

У Салтівському районі Харкова під час здійснення перевірки військово-облікових документів чоловік застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення військовослужбовцю. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Пораненого військовослужбовця доставили до лікарні. 

35-річний зловмисник спробував втекти, але його затримав поліцейський та працівник ТЦК. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Support LB.ua

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies