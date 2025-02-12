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Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Херсоні загинула жінка

Російські війська 42 рази атакували Херсонщину.

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Херсоні загинула жінка
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Упродовж дня російська армія продовжувала терор цивільного населення Херсонської області. Унаслідок обстрілів відомо про одну загиблу та двох постраждалих. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 12 лютого російські війська 42 рази атакували Херсонщину, застосовуючи артилерію та дрони. Станом на 17:30 відомо про загиблу жінку та двох постраждалих цивільних.

Зокрема, у Херсоні через артилерійський обстріл загинула жінка. Її тіло виявили під час розбору завалів будинку.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

У селищі Станіслав Херсонського району окупанти скинули вибухівку з дрона на будинок, унаслідок чого постраждало подружжя. Обом надано амбулаторну медичну допомогу

Зруйновано та пошкоджено щонайменше п’ять цивільних об'єктів, серед яких будинки, господарчі споруди та автомобілі.

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