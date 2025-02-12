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Генштаб ЗСУ: росіяни найбільш активно діють на Покровському, Новопавлівському і Курському напрямках

На Покровському зафіксували 22 атаки ворога.

Генштаб ЗСУ: росіяни найбільш активно діють на Покровському, Новопавлівському і Курському напрямках
23 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ
Фото: Оксана Чорна

Станом на 16.00 13 лютого росіяни 74 рази атакували позиції Сил оборони.  

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському і Курському напрямках.

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Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів населені пункти Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Вільна Слобода, Біла Береза, Степанівка, Середина Буда, Липа, Стара Гута, Лугівка, Нова Гута, Тимоновичі, Попівка Сумської області; Гута-Студенецька Чернігівської області.  

П’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу.  

На Лиманському ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.  

Два боєзіткнення зафіксовані на Сіверському напрямку, один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.  

На Краматорському тривають три боєзіткнення в районах Часового Яру та Васюківки.  

На Торецькому напрямку відбулися вісім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Щербинівки. 

На Покровському із початку доби окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.  

На Новопавлівському загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.  

На Гуляйпільському наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Кам’янське.  

На Оріхівському ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.  

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.  

На Курщині відбили шість атак загарбників, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню.  

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