Глава Пентагону: повернення до кордонів України 2014 року – нереалістична мета

Також Гегсет на засіданні «Рамштайну» висловився про членство нашої держави у НАТО.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до 2014 року не є реалістичною метою.

Про це він сказав на засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 лютого, передає «Європейська правда».

За словами Гегсета, президент США хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом і треба дивитися на це питання з реалістичної перспективи.

«Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир… з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, щоб визнати: повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою», – сказав міністр оборони.

Гегсет зауважив, що тривалий мир в Україні треба укласти на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову і що «це не має бути Мінськ 3.0».

Щодо членства нашої держави в Альянсі, то, на думку глави Пентагону, «Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання».

Гегсет додав, що будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. «Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення», – сказав американський міністр і підкреслив, що «американські війська не будуть розгорнуті в Україні» як частина будь-якої гарантії безпеки.