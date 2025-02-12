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Глава Пентагону: повернення до кордонів України 2014 року – нереалістична мета

Також Гегсет на засіданні «Рамштайну» висловився про членство нашої держави у НАТО.

Глава Пентагону: повернення до кордонів України 2014 року – нереалістична мета
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до 2014 року не є реалістичною метою.

Про це він сказав на засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 лютого, передає «Європейська правда».

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За словами Гегсета, президент США хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом і треба дивитися на це питання з реалістичної перспективи.

«Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир… з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, щоб визнати: повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою», – сказав міністр оборони.

Гегсет зауважив, що тривалий мир в Україні треба укласти на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову і що «це не має бути Мінськ 3.0».

Щодо членства нашої держави в Альянсі, то, на думку глави Пентагону, «Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання».

Гегсет додав, що будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. «Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення», – сказав американський міністр і підкреслив, що «американські війська не будуть розгорнуті в Україні» як частина будь-якої гарантії безпеки.

  • Нещодавно радник президента Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Європа має взяти на себе питання гарантій безпеки для України.
  • Опісля Володимир Зеленський наголосив - якщо Трамп припинить підтримку США Україні, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.
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