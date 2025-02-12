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“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священика через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”

Присутні на зібранні попи підтримали слова Кирила оплесками і сміхом.

“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священика через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Путін і патріарх Кирило (ексагент КДБ Владімір Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило (колишній агент КДБ Владімір Гундяєв) присоромив священика Олексія Шляпіна з Можайська через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”, а має вести людей до Царства Небесного.

Подія сталася на єпархіальних зборах Московської митрополії 11 лютого, передає низка тематичних телеграм-каналів.

“Я не згоден з такою патріотичною тенденцією у церковних відносинах […] Обов'язок священика вести людей у Царство Небесне, а не патріотизмом займатися”, – сказав Шляпін.

На такі слова різко відреагував Кирило.

“Оце здорово, так? Вперше таке чую! Ви, батюшка, не із Західної України випадково? Ідіть, сядьте і серйозно подумайте про все те, що ви зараз тут ляпнули”, – сказав російських патріарх.

Такі слова Кирила присутні попи зустріли сміхом та аплодисментами. 

Як зазначає Релігійно-інформаційна служба України, Олексій Шляпін – послідовник убитого у 2009 році священика Данила Сисоєва. На зборах він також порушував питання про можливість канонізації вбитого священика Данила.

Данило Сисоєв був одним із лідерів так званого “уранополітичного” руху в Російській Православній Церкві, який наголошував на важливості для християн небесного, а не земного громадянства.

Зазначимо, близько року тому РПЦ оголосила “священну війну” Заходу, який “впав у сатанізм”. Московські попи на своєму соборі також оголосили, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії.

Слід зауважити, що у грудні 2023 року Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що російський патріарх Кирило і вся РПЦ впали у єресь. За його словами, патріарх Кирило і його церква стали інструментом у руках Кремля, зокрема й у агресивній війні проти України.

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