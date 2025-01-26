ЦПД: Естонська православна церква московського патріархату змінить назву, аби уникнути обмежень

Естонська православна церква московського патріархату оголосила, що змінить назву, аби уникнути обмежень у своїй діяльності через законодавчі ініціативи естонської влади.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Відтепер вона церква московського патріархату в Естонії матиме назву "Естонська християнська православна церква".

Як зазначають у відомстві, Міністерство внутрішніх справ закликає Естонську православну церкву МП розірвати всі зв’язки з російською церковною владою, висловлюючи занепокоєння щодо її зв'язків з російським впливом. Однак в РПЦ подають заяву МЗС як "русофобію" та "порушення свободи віросповідання".

"Зміна назви – це чергова спроба РПЦ МП замаскувати свій вплив в Європі, адже дедалі більше країн прагнуть обмежити зв'язки з релігійною структурою, яка відіграє одну з ключових ролей у сприянні та виправданні російської агресії", — наголошують у ЦПД.