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ЦПД: Естонська православна церква московського патріархату змінить назву, аби уникнути обмежень

Відтепер вона називатиметься "Естонська християнська православна церква".

ЦПД: Естонська православна церква московського патріархату змінить назву, аби уникнути обмежень
Фото: nevskysobor.ee

Естонська православна церква московського патріархату оголосила, що змінить назву, аби уникнути обмежень у своїй діяльності через законодавчі ініціативи естонської влади. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

Відтепер вона церква московського патріархату в Естонії матиме назву "Естонська християнська православна церква".

Як зазначають у відомстві, Міністерство внутрішніх справ закликає Естонську православну церкву МП розірвати всі зв’язки з російською церковною владою, висловлюючи занепокоєння щодо її зв'язків з російським впливом. Однак в РПЦ подають заяву МЗС як "русофобію" та "порушення свободи віросповідання".

"Зміна назви – це чергова спроба РПЦ МП замаскувати свій вплив в Європі, адже дедалі більше країн прагнуть обмежити зв'язки з релігійною структурою, яка відіграє одну з ключових ролей у сприянні та виправданні російської агресії", — наголошують у ЦПД. 

  • Наприкінці серпня 2024 року у Таллінні відбувся собор Естонської православної церкви, на якому зі статуту релігійної організації прибрали згадки про зв'язок із Московським патріархатом.
  • На початку січня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец запропонував уряду внести поправку до закону, згідно з якою церква чи громада, пов’язані з організацією, яка підтримує військову агресію, не повинні діяти в країні.
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