ЦПД: Естонська православна церква московського патріархату змінить назву, аби уникнути обмежень

Естонська православна церква московського патріархату оголосила, що змінить назву, аби уникнути обмежень у своїй діяльності через законодавчі ініціативи естонської влади.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Відтепер вона церква московського патріархату в Естонії матиме назву "Естонська християнська православна церква".
Як зазначають у відомстві, Міністерство внутрішніх справ закликає Естонську православну церкву МП розірвати всі зв’язки з російською церковною владою, висловлюючи занепокоєння щодо її зв'язків з російським впливом. Однак в РПЦ подають заяву МЗС як "русофобію" та "порушення свободи віросповідання".
"Зміна назви – це чергова спроба РПЦ МП замаскувати свій вплив в Європі, адже дедалі більше країн прагнуть обмежити зв'язки з релігійною структурою, яка відіграє одну з ключових ролей у сприянні та виправданні російської агресії", — наголошують у ЦПД.
- Наприкінці серпня 2024 року у Таллінні відбувся собор Естонської православної церкви, на якому зі статуту релігійної організації прибрали згадки про зв'язок із Московським патріархатом.
- На початку січня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец запропонував уряду внести поправку до закону, згідно з якою церква чи громада, пов’язані з організацією, яка підтримує військову агресію, не повинні діяти в країні.