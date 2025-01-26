Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ

Російська окупаційна влада на ТОТ України полює на українське підпілля, а людей з проукраїнськими думками затримують та змушують публічно "вибачатися".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російська окупаційна влада на ТОТ України продовжує грубо порушувати права людини та придушувати будь-які прояви свободи слова. Зокрема в тимчасово окуповано Криму росіяни показово та підло затримують людей за їхню підтримку України та Збройних Сил України, змушуючи їх публічно «вибачатися» після залякувань та тиску з боку окупаційних спецслужб", — кажуть у спротиві.

Будь-які проукраїнські думки, висловлені у соцмережах чи в приватних розмовах, росіяни розглядають як "злочин". Це лише доводить, що російська влада на ТОТ знищує фундаментальні права людини, прагнучи викорінити все українське та змусити мовчати тих, хто чинить опір окупації.

"Такі дії є грубим порушенням статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка гарантує кожній людині свободу вираження думок. Однак окупанти навмисно ігнорують ці міжнародні норми, створюючи атмосферу страху та повного контролю над населенням", — наголошують у спротиві.