Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ

Будь-які проукраїнські думки росіяни розглядають як "злочин".

Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна влада на ТОТ України полює на українське підпілля, а людей з проукраїнськими думками затримують та змушують публічно "вибачатися". 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російська окупаційна влада на ТОТ України продовжує грубо порушувати права людини та придушувати будь-які прояви свободи слова. Зокрема в тимчасово окуповано Криму росіяни показово та підло затримують людей за їхню підтримку України та Збройних Сил України, змушуючи їх публічно «вибачатися» після залякувань та тиску з боку окупаційних спецслужб", — кажуть у спротиві.

Будь-які проукраїнські думки, висловлені у соцмережах чи в приватних розмовах, росіяни розглядають як "злочин". Це лише доводить, що російська влада на ТОТ знищує фундаментальні права людини, прагнучи викорінити все українське та змусити мовчати тих, хто чинить опір окупації.

"Такі дії є грубим порушенням статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка гарантує кожній людині свободу вираження думок. Однак окупанти навмисно ігнорують ці міжнародні норми, створюючи атмосферу страху та повного контролю над населенням", — наголошують у спротиві.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies