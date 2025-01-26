Головне за ніч та ранок неділі, 26 січня: удари по Сумах, майже 170 боєзіткнень, атака на Рязанський НПЗ

Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 26 січня РФ атакувала Україну 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 09.00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 167 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1720 російських окупантів. Загальні втрати ворога складають близько 830 190 росіян.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували дронами Суми. Пошкоджень зазнали адмінбудівля та освітній заклад, повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

У ніч на 26 січня безпілотники знову атакували Рязанський нафтопереробний завод РФ. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа, інформує ASTRA.

За словами місцевих жителів, близько першої години ночі було чути близько 4 вибухів у районі села Дядькове та 10 вибухів у районі Пісочні.

Губернатор Рязанської області заявив, що начебто всі безпілотники були збиті. Матеріальні збитки наслідків атаки оцінюють.

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