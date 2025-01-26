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Головне за ніч та ранок неділі, 26 січня: удари по Сумах, майже 170 боєзіткнень, атака на Рязанський НПЗ

Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 26 січня: удари по Сумах, майже 170 боєзіткнень, атака на Рязанський НПЗ
Обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

У ніч на 26 січня РФ атакувала Україну 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 09.00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 167 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1720 російських окупантів. Загальні втрати ворога складають близько 830 190 росіян.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували дронами Суми. Пошкоджень зазнали адмінбудівля та освітній заклад, повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

У ніч на 26 січня безпілотники знову атакували Рязанський нафтопереробний завод РФ. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа, інформує ASTRA.

За словами місцевих жителів, близько першої години ночі було чути близько 4 вибухів у районі села Дядькове та 10 вибухів у районі Пісочні.

Губернатор Рязанської області заявив, що начебто всі безпілотники були збиті. Матеріальні збитки наслідків атаки оцінюють.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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