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Вночі БпЛА атакували Рязанський НПЗ в Росії

Це вже друга атака на завод за останні дві доби.

Вночі БпЛА атакували Рязанський НПЗ в Росії
Рязанський НПЗ
Фото: ASTRA

У ніч на 26 січня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод РФ. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа.

Про це інформує ASTRA. 

Вночі БпЛА повторно атакували Рзанський НПЗ. Там виникла пожежа. За словами місцевих жителів, близько першої години ночі було чути близько 4 вибухів у районі села Дядькове та 10 вибухів у районі Пісочні.

Губернатор Рязанської області заявив, що начебто всі безпілотники були збиті. Матеріальні збитки  наслідків атаки оцінюють. Оперативні служби продовжують працювати на місці. 

Міноборони РФ вже традиційно запевняє, що всі 15 БпЛА збила російська ППО. 

"8 БпЛА — над територією Рязанської області, 6 — над територією Курської та один — над територією Білгородської області", — повідомляє відомство.

Також через небезпеку атаки дронів, у було зупинено роботу аеропортів Іжевська та Казані в Росії.

  • 24 січня дрони СБУ атакували вже Рязанський НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Тоді внаслідок удару загорілося мінімум три резервуари.
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