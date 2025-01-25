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Протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено 1 цивільну особу

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено 1 цивільну особу
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 99 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Охтирська громада: з території РФ здійснено удар з використанням БпЛА, у результаті чого пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), FPV-дроном (1 вибух) та скинув вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів), артобстріл (4 вибухи), скидання з ворожого БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), удари FPV-дронами (2 вибухи), у результаті чого пошкоджено приватний житловий будинок.

Миропільська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Також був обстріл з РСЗВ (6 вибухів), удари FPV-дронами (3 вибухи), у результаті чого були пошкоджені 2 автомобілі.

Хотінська громада: з ворожого літака випущено 2 КАБи (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (3 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано удари FPV-дронами (8 вибухів), мінометні обстріли (17 вибухів) та скид вибухових пристроїв з БпЛА (9 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи) та удари FPV-дронами (12 вибухів), у результаті чого поранено 1 цивільну особу.

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