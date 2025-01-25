У Черкасах затримали чоловіка, який вкрав гроші у військового

Спочатку злодій привласнив 10 000 гривень біля банкомата, а згодом із картки військового зняв ще 80 тисяч.

У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав у військового понад 90 000 гривень.

Про це пише ГУ Нацполіції Черкащини.

Зловмисник біля банкомата запропонував військовому допомогу у знятті 10 000 гривень. Потім він зірвав сумку з грошима, банківською карткою та документами й втік. Згодом з картки військового злодій зняв ще понад 80 тисяч гривень.

Оперативникам кримінальної поліції та аналітикам кримінального аналізу знадобилося декілька годин аби ідентифікувати зловмисника та завдяки камерам відеоспостереження вирахувати його напрямок руху.

Згодом правоохоронці затримали його у порядку статті 208 КПК України.

Фото: ГУ Нацполіції Черкащини. затриманий зловмисник

Зловмисником виявився 35-річний неодноразово судимий житель Харкова. Під час проведення обшуку у нього виявили речові докази: сумку військового та гроші. Частину з них правопорушник встиг витрати на власні потреби. Решту поліцейські вилучили та після проведення низки слідчих дій повернуть власнику.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинений грабіж в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує від семи до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.